الإنتر يسحق بينيفنتو بخماسية

حقق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على مضيفه بينيفنتو بخمسة أهداف لاثنين، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع البلجيكي روميلو لوكاكو، الإنتر في المقدمة مُبكرًا، بهدف أول سجله بعد مرور 28 ثانية فقط من بداية اللقاء، ثم أضاف متوسط الميدان روبيرتو غاليارديني هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 25.

مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، يوجه لاعبيه خلال المباراة (أ ب)

ولم تمّر سوى ثلاث دقائق، حتى عاد المهاجم لوكاكو وعزز تقدم الضيوف بهدف ثالث، قبل أن ينجح جيانلوكا كابراري في استغلال خطأ فادح من الحارس سمير هاندانوفيتش ويقلص الفارق لفريق بينيفنتو في الدقيقة 34.

وتمكن القادم الجديد المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 42 من تسجيل هدف رابع، افتتح به سجله التهديفي مع الإنتر، في ثاني مباراة يخوضها مع الفريق.

واختتم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خماسية الإنتر بهدف أحرزه في الدقيقة 71، قبل أن يعود جيانلوكا كابراري ويمنح بينيفنتو الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 76.

وبهذا الفوز العريض، رفع الإنتر رصيده للنقطة 6 في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجرع بينيفنتو مرارة الهزيمة الأولى وتجمد رصيد الفريق 3 نقاط.