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برشلونة يعلن انتقال ديست إلى صفوفه

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 18:50

برشلونة يعلن انتقال ديست إلى صفوفه
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم، الخميس، تعاقده مع الظهير الأيمن، الأميركي سيرجينيو ديست، ابن الـ19 عاما من أياكس أمستردام الهولندي، لمدة خمسة أعوام بصفقة بلغت 21 مليون يورو.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني "سيوقع اللاعب على عقد للمواسم الخمسة المقبلة حتى نهاية 2024-2025 مع بند لفسخ العقد بقيمة 400 مليون يورو".

وتابع "برشلونة وأياكس توصلا إلى اتفاق لانتقال سيرجينيو ديست. بلغت قيمة الصفقة 21 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين مكافآت".

ويحل ديست في مركز الظهير الأيمن بدلا من البرتغالي نيلسون سيميدو الذي انتقل الى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وبات الأميركي خامس صفقة للنادي الكاتالوني هذا الصيف بعد البوسني ميراليم بيانيتش والبرتغالي ترينكاو والإسباني بيدري والبرازيلي ماتيوس فرنانديش.

وبدأ ديست مسيرته مع ألميري شرق أمستردام قبل ان ينضم الى أياكس عن 12 عاما في العام 2012.

خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في تموز/يوليو 2019، ولعب الموسم الماضي 35 مباراة مع النادي الهولندي منها 27 أساسيا مسجلا هدفين إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

وسينضم ديست، الذي يملك الجنسيتين الهولندية والأميركية وخاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاد "العم سام" إلى زميله السابق في أياكس، فرنكي دي يونغ، الذي وصل الى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي.

ويأتي هذا التوقيع ضمن مخطط المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، الذي خلف المقال كيكي سيتين، والذي تنتظره مهمة شاقة بعد التخبطات التي مر بها النادي في الفترة الأخيرة، أبرزها رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل قبل العودة عن قراره.


#برشلونة
#سوق الانتقالات
#ديست

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