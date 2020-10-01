جوائز الاتحاد الأوروبي: ليفاندوفسكي لاعب العام في أوروبا

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني لاعب العام في القارة الاوروبية الخميس بحسب ما اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الخميس في نيون.

وتفوق ليفاندوفسكي، الذي حصل أيضا على لقب أفضل مهاجم، على زميله في الفريق الحارس المخضرم للمنتخب الألماني مانويل نوير، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى، ونجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا كيفن دي بروين الذي نال جائزة أفضل لاعب وسط.

ويأتي تتويج النجم البولندي بعد موسم باهر قاد خلاله فريقه البافاري للفوز بالثلاثية (دوري الأبطال ومسابقتي الدوري والكأس المحليين)، وسجّل خلاله 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات منها 15 هدفا في دوري الأبطال.

ويعد فوز ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل قاريا بمثابة جائزة ترضية بعد إلغاء جائزة الكرة الذهبية المقدّمة منذ عام 1956 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة.

وقال الهداف الذي لم يخف حلمه بالحصول على الكرة الذهبية "إنه شعور لا يصدق أن أحصل على هذه الجائزة، لقد عملت بجد".

وأضاف "يجب أن أشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني الذين ساعدوني في الوصول إلى ما أنا عليه. كذلك لما قدمته لي عائلتي من الدعم وهذا مهم جداً".

وخلف ليفاندوفسكي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أحرز الجائزة العام الماضي.

وحصل مدرب بايرن ميونيخ، هانزي فليك، على جائزة أفضل مدرب لدى فرق الرجال فيما كان من نصيب مدرب ليون الفرنسي جان لوك فاسور كأفضل مدرب للسيدات، بينما حصل مدافع بايرن جوشوا كيميتش على جائزة أفضل مدافع.

وفازت الدنماركية بيرنيل هاردر، التي انتقلت هذا الصيف من فولفسبورغ الألماني إلى تشلسي الإنجليزي بلقب أفضل لاعبة لتتفوق على الفرنسية ويندي رينارد والإنجليزية لوسي برونز، الفائزتين بلقب دوري الأبطال للسيدات مع فريقهما ليون الفرنسي.