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ديمبلي يدرس قرار الرحيل عن برشلونة؛ بيع نهائيّ لا إعارة

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 12:36

ديمبلي يدرس قرار الرحيل عن برشلونة؛ بيع نهائيّ لا إعارة
ديمبلي وسواريز (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانيّة في تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، يدرس الرحيل عن النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات (الميركاتو) الصيفية الجارية.

وبحسب الصحيفة، فإن ديمبلي عقد اتفاقًا مع مسؤولي برشلونة، بأنه لن يرحل من النادي على سبيل الإعارة، وسيوافق فقط على البيع النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي كان يرفض قبل ذلك، فكرة الرحيل عن برشلونة، لكنه يدرس الأمر الآن، كما أنه يرى اللعب مع مانشستر يونايتد، وجهة مناسبة، لافتة إلى أنه حتى الآن، ليس لدى برشلونة أي عرض محدد لديمبلي، لكن مانشستر يونايتد سيتحرك لضمه، إذا فشل في التعاقد مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ويرى النادي الكتالوني أن بيع ديمبلي سيُساعد في تخفيف جزء من الرواتب في النادي، ولا سيما في ظل جائحة كورونا.


#موندو ديبورتيفو
#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#فترة الانتقالات

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