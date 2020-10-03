تناقل أشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، نبأ إصابة اللاعب المصري، محمد صلاح، بفيروس كورونا، خصوصا بعد أن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم السبت، عن إصابة أحد لاعبيه بكوفيد-19.

وردّ صلاح على هذه الأنباء قبيل انتصاف ليل السبت - الأحد، بصورتين له أرفقهما بابتسامة على حسابه في موقع "تويتر"، ربما هي إشارة إلى نفي الأنباء أو بمثابة التأكيد على الإصابة بمواجهة الفيروس بابتسامة. ولم يصدر بيان رسمي من إدارة النادي الإنجليزي.

وكان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي السنغالي، ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى انه في العزل الذاتي، وذلك بعد أيام على إصابة الوافد الجديد الإسباني تياغو الكانتارا، أيضا بـ"كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن بطل إنجلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة: "ساديو مانيه أصيب بكورونا وهو راهنا في العزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة".