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ليفربول يعلن إصابة ماني بكورونا

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 11:24

ليفربول يعلن إصابة ماني بكورونا
ماني في مباراته الأخيرة (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي السنغالي، ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى انه في العزل الذاتي، وذلك بعد أيام على إصابة الوافد الجديد الإسباني تياغو الكانتارا، أيضا بـ "كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن بطل إنجلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة: "ساديو مانيه أصيب بـكورونا وهو راهنا في العزل الذاتي وفقا للارشادات اللازمة".

وتابع "المهاجم الذي بدأ أساسيا وسجل خلال الفوز 3-1 على أرسنال (في الدوري) الإثنين، أظهر أعراضا طفيفة للفيروس لكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام".

وكان ليفربول أعلن الثلاثاء إصابة الكانتارا، الذي غاب عن لقاء أرسنال، بالفيروس وسيغيب كلاهما عن المواجهة أمام المضيف استون فيلا الأحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري.

سيأمل المدرب الألماني يورغن كلوب، أن يكون اللاعبان جاهزين بعد فترة الاستراحة الدولية عندما يحل ليفربول ضيفا على ايفرتون في 17 الشهر الحالي في دربي الـ"مرسيسايد".

ويقدم ماني (28 عاما) مستويات مميزة هذا الموسم في الـ"بمريرليغ"، بعد أن سجل هدفي فريقه في الفوز 2-صفر أمام تشلسي قبل ان يسجل أيضا ضد أرسنال.

وستؤثر إصابته على مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام المغرب وموريتانيا.


#ماني
#ليفربول
#فيروس كورونا

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