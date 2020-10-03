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وزارة الرياضة التونسيّة: إصابة 127 رياضي تونسي بكورونا

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 11:34

وزارة الرياضة التونسيّة: إصابة 127 رياضي تونسي بكورونا
نادي الترجي في مونديال الأندية (أرشيفيّة)
عرب ٤٨ والأناضول

قال وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال قديش، إن العدد الإجمالي للرياضيين المصابين بفيروس كورونا في بلاده بلغ 127 رياضيا. جاء ذلك خلال كلمة للوزير، بجلسة حوار مع الحكومة، عقدها البرلمان التونسي، الجمعة، للتداول في الوضع الصحي والاجتماعي بالبلاد.

واعتبر قديش أن "عدد الرياضيين المصابين بالفيروس لا يعدّ كبيرا، ذلك أن 127 رياضيا فقط أصيبوا من بين 180 ألف رياضي مُجاز في تونس". وأوضح أن "نسبة الرياضيين المصابين تبلغ 0.07 بالمئة من مجمل الرياضيين الموجودين في تونس".

وأضاف وزير الرياضة أنه "لا مبرر لحالة الهلع الحاصلة في صفوف الرياضيين حاليا". وكشف أنه "في حدود تاريخ 24 تشرين أول/ أكتوبر الجاري يُعتبر النشاط الرياضي متوقفا في تونس، أي لا توجد نهائيات أو نشاطات رياضية كبرى خلال الفترة المقبلة بما يقلل من احتمالات العدوى بالفيروس".

وتابع أن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات للتوقي من انتشار الفيروس في صفوف الرياضيين تتمثل في إعداد الدليل الصحّي، إلى جانب إعداد ومضات توعية لفائدة الرياضيين يقع بثها في وسائل الإعلام تدعو الرياضيين للتوقي من الفيروس".

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي، قد أعلن، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف فريقه الأول لكرة القدم إلى 9 أشخاص، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال اليومين الأخيرين.

وفي وقت سابق، أعلن النادي "الإفريقي" إصابة مدربه لسعد الدريدي ورئيس فرع كرة القدم حمزة الوسلاتي بكورونا، كما أعلن نادي "مستقبل الرجيش" إصابة مدربه سعيد السايبي، في وقت يقضي أيمن المثلوثي حارس النجم الساحلي فترة الحجر الصّحي حتى تعافيه من الفيروس.

وكشف فريق الأولمبي الباجي، عن إصابة 28 من لاعبيه وأطره الطبية والتسييرية بالفيروس، منتصف الأسبوع الماضي.


#تونس
#إصابة
#فيروس كورونا
#نادي الترجي

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