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الريال يحصد النقاط الثلاث من مواجهة ليفانتي

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 21:14

الريال يحصد النقاط الثلاث من مواجهة ليفانتي
عرب ٤٨

فاز نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد على مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (la liga).

وسجّل اللاعب فينيسيوس جونيور، هدف الريال الأول في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة، بعد أن سدّد كرة مقوَّسة بأقصى الزاوية اليسرى للحارس، ليكون الهدفُ بذلك هو الثاني في مبارتين متتاليتيْن للنجم البرازيليّ.

مدافع الريال خلال المباراة، فاران (أ ب)

وسجّل الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الثاني للريال في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة، وذلك بعد أن سنحت للريال عدة فرص للتسجيل ومضاعفة النتيجة، كان أبرزها تسديدة قوية لبنزيما، ناب القائم الأيسر عن حارس ليفانتي في التصدي لها.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط فقط، في المركز الثامن عشر.

لاعبوا الريال (أ ب)

وفي سياق ذي صلة، تغلّب نادي أوساسونا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين، فيما نجح ديبورتيفو ألافيس بحصد النقاط الثلاث على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو.


#ريال مدريد الإسباني
#بنزيما

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