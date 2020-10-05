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بايرن ميونخ يستعيد خدمات دوغلاس كوستا

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 21:50

بايرن ميونخ يستعيد خدمات دوغلاس كوستا
لاعبو البايرن في مباراتهم الأخيرة (أ ب)
عرب ٤٨

عاد اللاعب البرازيلي، دوغلاس كوستا إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، الإثنين، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بعقد إعارة لمدة عام واحد.

وجاء هذا في بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي، أكد فيه عودة كوستا ليكمل مسيرته مع الفريق بعد ثلاث مواسم لعبها بقميص يوفنتوس.

اللاعب كوستا، يمين الصورة (أ. ب.)

وسبق لبايرن أن أعار كوستا إلى يوفنتوس في عام 2017، قبل أن يقوم بطل إيطاليا بشراء عقده في صيف 2018.

ودافع دوغلاس (30 عاما) عن ألوان النادي البافاري في الفترة بين 2015 و2017، وتوّج معه بلقب الدوري الألماني مرتين والكأس مرة واحدة.

ونال كوستا مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، في ثلاثة مواسم خاضها مع الفريق.


#اللاعب البرازيلي
#دوغلاس كوستا
#بايرن ميونخ الألماني
#يوفنتوس
#عقد إعارة

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من عرب 48

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