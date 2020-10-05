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برشلونة يخسر نقطتين أمام إشبيلية

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 01:10

برشلونة يخسر نقطتين أمام إشبيلية
لاعبا الفريقين خلال المباراة (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة برشلونة وضيفه إشبيلية، الأحد، في مباراة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ميسي خلال المباراة (أ ب)

تقدم إشبيلية أولا بهدف أحرزه الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة 8، بعد أن استغل ارتباك دفاع برشلونة، ليسدد بقوة في مرمى الحارس نوربيرتو نيتو.

وتمكن البرازيلي فيليبي كوتينيو من إدراك التعادل سريعا بعد دقيقتين فقط، من كرة ارتدت من دفاع إشبيلية، سددها قوية لتسكن شباك الفريق الأندلسي.

(أ ب)

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده للنقطة 7 في المركز الخامس، متقدما بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي بات يحتل المركز السادس.


#تعادل إيجابي
#إشبيلية
#برشلونة
#الدوري الإسباني لكرة القدم

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