ريال مدريد يضع شرطا لتمديد عقد مودريتش

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني وضعت شرطا مقابل تمديد عقد نجم الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، لفترة أخرى.

وينتهي عقد مودريتش (35 عامًا) مع ريال مدريد في الصيف المقبل، إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة، رغبته في البقاء مع الملكي.

وحسب موقع "ديفينسا سنترال"، فإن ريال مدريد يعلم مدى أهمية بقاء لوكا مودريتش رغم سنه الكبير، كونه من أفضل اللاعبين داخل الفريق.

وأوضح أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وزين الدين زيدان المدير الفني، يعتقدان أن مستوى مودريتش الحالي، يمكن أن يبقيه مع الفريق لموسم آخر.

وأضاف التقرير أن بيريز وزيدان حددا شرطًا وحيدًا لفتح ملف التجديد مع مودريتش، وهو الانتظار حتى الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي، لتقييم أداء اللاعب.

يذكر أن مودريتش صرح مؤخرًا برغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، وأنه على الرغم من سنه الحالي، يعتقد أن بإمكانه مواصلة نفس الأداء لعامين آخرين.