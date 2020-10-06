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لماذا رفض سانشو الانتقال إلى "الشياطين الحمر"؟

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 20:29

لماذا رفض سانشو الانتقال إلى "الشياطين الحمر"؟
اللاعب الإنجليزي جادون سانشو (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "الشياطين الحمر" عرض على سانشو الحصول على راتب أقل مما يتقاضاه مع أسود الفيستيفال، من أجل التعاقد معه.

ورأت إدارة المان يونايتد أن صفقة سانشو ستكلفها حوالي 227 مليون إسترليني، إذ طالب دورتموند بالحصول على 108 ملايين إسترليني، فضلًا عن راتب اللاعب الذي سيتكبده على مدار سنوات.

وأفاد التقرير بأن النادي الإنجليزي حاول الحفاظ على هيكل الأجور، مما دفعه لعرض راتب أقل مما يحصل عليه سانشو في دورتموند، قبل أن يتطابق العرض الثاني في آب/أغسطس الماضي، مع راتبه المُعدل بعد تجديد عقده مع أسود الفيستيفال، مع زيادة هامشية حسب الأداء.

ولم يحظ عرضا اليونايتد بقبول الدولي الإنجليزي، حيث طالب بالحصول على 250 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يتقاضاه الفرنسي بول بوغبا.

رغم ذلك، رفع اليونايتد الراتب المعروض في الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي، لكن تكلفة الصفقة ظلت حجر عثرة بين الناديين، مما تسبب في فشلها مع نهاية الميركاتو.


#جادون سانشو
#مانشستر يونايتد
#بوروسيا دورتموند

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