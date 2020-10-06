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ما سبب انهيار العلاقة بين ميسي وبيكيه؟

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 16:31

ما سبب انهيار العلاقة بين ميسي وبيكيه؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب انهيار العلاقة بين نجمي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي وزميله جيرارد بيكيه.

وكان بيكيه من أقرب اللاعبين في برشلونة إلى البرغوث خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن العلاقة انهارت بين اللاعبين، بسبب شعور ميسي أن بيكيه لم يدعمه خلال أزمته في الصيف الحالي.

وانقلب ميسي على إدارة برشلونة، هذا الصيف، وطلب الرحيل عن النادي الكاتالوني من خلال فاكس رسمي.

وتغيب البرغوث عن بداية فترة الإعداد مع برشلونة، قبل أن يغير موقفه، ويقرر استكمال الموسم الأخير في عقده داخل "كامب نو".


#ليونيل ميسي
#جيرارد بيكيه
#برشلونة

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