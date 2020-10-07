زيدان يستهدف ضم نجم ليون الصيف القادم

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يصر على إبرام صفقة من ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات هذا الصيف، واعتمد على استعادة لاعبيه المعارين، في ظل الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن زيدان متسمك بالتعاقد مع حسام عوار نجم وسط أولمبيك ليون، في الصيف المقبل.

وأثنى زيدان على عوار خلال أحد المؤتمرات الصحفية، مؤكدًا على ترحيبه بالانضمام لريال مدريد، في حين أكد لاعب ليون رغبته في الاستمرار بناديه الحالي خلال الموسم الجديد.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي الريال تفهموا من تصريحات عوار أنه لا يرفض اللعب للميرنغي، وإنما ينتظر أن يتم حسم الأمور الموسم المقبل، لأنه على علم بالأزمة المالية التي يمر بها بطل الليغا.

وأشار التقرير، إلى أن زين الدين زيدان يفضل حسام عوار على الهولندي دوني فان دي بيك، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وكان دي بيك قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد، قبل أن يتراجع زيدان عن ضمه، مفضلًا لاعبين آخرين مثل عوار أو بوغبا.

جدير بالذكر أن عوار كان قريبًا من الانتقال لآرسنال هذا الصيف، إلا أن النادي اللندني لم يتوصل لاتفاق مع ليون.