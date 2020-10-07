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مانشستر يونايتد يفقد كافاني لمدة أسبوعين

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 21:58

مانشستر يونايتد يفقد كافاني لمدة أسبوعين
النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيفقد خدمات الوافد الأوروغواياني، إدينسون كافاني، حتى 21 من الشهر الجاري، بسبب خضوعه للحجر الصحي.

وسيضطر كافاني، الذي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده، للمكوث في الحجر الصحي لدى وصوله إنجلترا، ولن يستطيع خوض لقاء يونايتد المقبل أمام نيوكاسل في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن المهاجم الأوروغواياني المخضرم ربما يكون جاهزًا بحلول يوم 21 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي يستهل فيه أبناء مانشستر مسيرتهم في دوري الأبطال بموقعة نارية أمام باريس سان جيرمان، فريق كافاني السابق.

وتكمن المعضلة بالنسبة للمدرب أولي جونار سولسكاير، في فكرة إقحام كافاني خلال هذه المواجهة، بينما لن يكون قد تدرب ولو لدقيقة واحدة مع زملائه في المانيو بسبب الحجر الصحي.

ولن يكون بوسع اللاعب، تجنب فترة الحجر الصحي 14 يومًا التي استثني منها آخرون، باعتبار أنهم لاعبون من الطراز الرفيع، لا سيما وأنه انضم لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.


#مانشستر يونايتد
#إدينسون كافاني
#الدوري الإنجليزي

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