الدوري المصري: الأهلي يواصل انتصاراته

واصل الأهلي حامل اللقب وبطل النسخة الحالية انتصاراته بفوز سهل على مضيفه انبي بثلاثية نظيفة الأربعاء بملعب السلام ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المصري في كرة القدم.

وسجل مروان محسن (3 و17) والنيجيري جونيور إجايي (80) الأهداف.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة، فيما تجمد رصيد انبي عند 45 نقطة في المركز الخامس.

ومنح مروان محسن التقدم للأهلي مبكرا مستغلا كرة طويلة من أيمن لأشرف خلف دفاع انبي سددها من فوق الحارس محمود جاد لحظة خروجه من مرماه (3).

وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي مستغلين الارتباك الواضح في صفوف أصحاب الأرض خاصة الدفاع، ومن لعبة مشتركة بين حسين الشحات وأحمد فتحي، مرر الأخير الكرة إلى مروان محسن الذي راوغ رامي صبري وسددها على يسار جاد محرزا الهدف الثاني له ولفريقه (17).

ومن هجمة مرتدة نجح إجايي في إضافة الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الحارس جاد إثر تسديدة للبديل محمد مجدي "أفشه" فسددها على يساره (80).

وأبقى بيراميدز على حظوظه في المنافسة على وصافة الدوري بفوز قاتل على ضيفه إف سي مصر 1-صفر بملعب الدفاع الجوي سجله البديل محمد فاروق (90+3).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الزمالك الثاني والذي يلتقى وادي دجلة الخميس، علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده عقوبة انسحابه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول.

وتجمد رصيد إف سي مصر الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.