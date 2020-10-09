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إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 14:56

إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا
لاعبو إنتر ميلان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي أعلن عن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير إيطالية قالت، أمس الخميس، إن رادجا ناينغولان وروبرتو غاليارديني أصيبا بالعدوى.

وقال إنتر، في بيان رسمي "يعلن النادي أن نتيجة مسحة روبرتو غاليارديني ورادجا ناينغولان جاءت إيجابية، بعد خضوعهما لعدة اختبارات خلال الأيام الماضية".

وأضاف "جاءت نتيجة مسحة الحارس يونوت رادو أيضًا إيجابية خلال الاختبار الذي أجراه بالأمس، وظهرت النتيجة صباح اليوم، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات غدًا".

يذكر أن إنتر يفقد بذلك 5 لاعبين في ديربي الغضب أمام ميلان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهم: غاليارديني وناينغولان وميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني ورادو.


#إنتر ميلان
#كورونا
#فيروس كورونا
#روبرتو غاليارديني
#رادجا ناينغولان
#يونوت رادو

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