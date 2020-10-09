تصفيات كأس العالم: ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منتخب بلاده للفوز على نظيره منتخب الإكوادور بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الأولى من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

واهتزت المدرجات الخالية بهتاف "ميسي ميسي" في الدقيقة 12 عندما منح مهاجم برشلونة التقدم لمنتخب بلاده بعد ركلة جزاء حصل عليها لوكاس أوكامبوس إذ لجأ الاتحاد الأرجنتيني لمكبرات الصوت من أجل صنع الأجواء داخل ملعب بومبونيرا.

وخسرت الأرجنتين مرة واحدة في آخر 8 مواجهات ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم وعلى الرغم من فشلها في تعزيز تقدمها، إلا أنها لم تتعرض للخطر أمام نظيرتها المتواضعة.

لكن الحصول على النقاط الثلاث أمر جيد للأرجنتين التي غابت عن التتويج بالبطولات الدولية منذ أن حصدت لقب كأس كوبا أميركا في 1993.

ومددت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى ثماني مباريات تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني وكان الانتصار بداية إيجابية لسبعة لاعبين في التشكيلة الأساسية لم يسبق لهم اللعب في تصفيات كأس العالم من قبل.

وتخرج الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في لاباز يوم الثلاثاء فيما تعود الإكوادور لاستضافة أوروغواي التي تغلبت 2-1 على تشيلي في انطلاق التصفيات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم عشرة منتخبات إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.