يوفنتوس ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المعروف أن ريال مدريد الإسباني يضع كامافينغا على رأس أولوياته الصيف المقبل؛ من أجل تدعيم وسط ملعبه، في ظل تقدم الثنائي لوكا مودريتش، وتوني كروس في العمر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس قد انضم لصراع التعاقد مع كامافينغا، بناء على توصية من مدربه أندريا بيرلو.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس بدأ يتقرب من رين لضم اللاعب الشاب، خاصة بعد أن قام بإعارة مدافعه الإيطالي دانييلي روجاني للفريق الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة هي الأولى للبيانكونيري، من أجل خطف اللاعب الشاب قبل ريال مدريد.

وتألق كامافينغا بشكل ملحوظ مع رين رغم صغر سنه (18 عامًا)، مما دفع ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاستدعائه لصفوف الديوك.