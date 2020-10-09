  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 21:24

يوفنتوس ينافس ريال مدريد على صفقة فرنسية
اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المعروف أن ريال مدريد الإسباني يضع كامافينغا على رأس أولوياته الصيف المقبل؛ من أجل تدعيم وسط ملعبه، في ظل تقدم الثنائي لوكا مودريتش، وتوني كروس في العمر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس قد انضم لصراع التعاقد مع كامافينغا، بناء على توصية من مدربه أندريا بيرلو.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس بدأ يتقرب من رين لضم اللاعب الشاب، خاصة بعد أن قام بإعارة مدافعه الإيطالي دانييلي روجاني للفريق الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة هي الأولى للبيانكونيري، من أجل خطف اللاعب الشاب قبل ريال مدريد.

وتألق كامافينغا بشكل ملحوظ مع رين رغم صغر سنه (18 عامًا)، مما دفع ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاستدعائه لصفوف الديوك.


#يوفنتوس
#رين
#ريال مدريد
#إدواردو كامافينغا

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا
إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

2020-10-09

تشيلسي يتلقى صفعة قوية
تشيلسي يتلقى صفعة قوية

2020-10-09

إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا
إنتر ميلان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا

2020-10-09

الأكثر قراءة

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

2020-10-08
مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

2020-10-08
اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

2020-10-08
الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

2020-10-08
تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ

تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ"صفقة سيئة" مع إيران

2020-10-08