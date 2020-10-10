برشلونة يسعى للتخلص من ديمبلي

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني تسعى للتخلص من خدمات لاعب الفريق، الفرنسي، عثمان ديمبلي، خلال الموسم الحالي.

وكان ديمبلي قريبًا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل وجود اهتمام متزايد من قبل مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن مسؤولي برشلونة كانوا على تواصل دائم مع ممثلي ديمبلي، خلال آخر 15 يومًا من الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أنه حدث بعض التوتر خلال المحادثات بين الطرفين، حيث كان يرفض ديمبلي، الرحيل في البداية، لكنه اقتنع بالأمر مؤخرًا.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ستجتمع مع ممثلي ديمبلي قبل الميركاتو الشتوي، لإبلاغهم بضرورة الموافقة على التجديد بشكل فوري، أو الرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل، لأن الانتظار للصيف المقبل دون التجديد، سيعني أن برشلونة سيتخلص منه في الصيف بسعر رخيص للغاية.

وقالت الصحيفة إن رونالد كومان مدرب برشلونة، منح الإدارة، الضوء الأخضر للاستغناء عن ديمبلي.

وأضافت أن اللاعب بات في وضع حساس، بعد أن رفض كومان استمراره، بالإضافة إلى أن عقده ينتهي عقب موسم ونصف من الآن.

ويبحث مسؤولو برشلونة عن حل يرضي كافة الأطراف مع ديمبلي، وسيتم تسهيل رحيله في كانون الثاني/يناير، إذا حصل النادي على عرض مقبول.

وذكرت أن النادي كان يبحث عن 80 مليون يورو للسماح برحيل ديمبلي هذا الصيف، لكن هذا الرقم سيتراجع في فترة الانتقالات الشتوية إلى قبول أي مبلغ يزيد عن 50 مليون يورو.