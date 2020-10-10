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بوغبا يتلقى صدمة من ريال مدريد

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 15:08

بوغبا يتلقى صدمة من ريال مدريد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، تلقى صدمة من ريال مدريد الإسباني، بعدما أبدى رغبته في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى صفوف الأخير.

وكان اللاعب، قد صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال لريال مدريد، لكن تقارير إسبانية أكدت أن الميرنغي غير مهتم بصفقة بوغبا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ريال مدريد غير مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوغبا، حيث يوجه مسؤولو النادي الملكي تركيزهم نحو صفقات أخرى في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن أولوية الميرنغي تتجه لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي يعد الهدف الأول للنادي الملكي في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه على مستوى وسط الملعب ستكون الأموال الملكية موجهة لحسم التعاقد مع إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين، الذي حاول ريال مدريد ضمه في الصيف الحالي، لكن تأجلت الصفقة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكرت أن إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يتواجد أيضًا في قائمة أحلام الميرنغي للموسم المقبل، لكن هذا الحلم قد يتأخر إلى صيف 2022.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد ترى أن هالاند هو خليفة كريم بنزيمة في هجوم النادي الملكي.


#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا
#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#إدواردو كامافينغا
#إيرلينغ هالاند

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