  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يحدد مدة غياب حارسه السنغالي

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 21:22

تشيلسي يحدد مدة غياب حارسه السنغالي
الحارس السنغالي إدوارد ميندي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي تلقى نبأ سارا بعد إصابة حارس مرماه، السنغالي إدوارد ميندي.

وكان الاتحاد السنغالي، قد أعلن منذ أيام قليلة، عن تعرض ميندي لإصابة في الفخذ الأيمن، أثناء المشاركة في تدريبات أسود التيرانجا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن تشيلسي يشعر بالتفاؤل بعودة ميندي سريعًا إلى الملاعب، بعدما تبين أن الإصابة أقل خطورة من المتوقع.

وأشارت إلى أن مدة غياب ميندي، لن تزيد عن أسبوعين على الأكثر، حيث سيفقد البلوز خدمات حارسه السنغالي في مباراة ساوثهامبتون فقط بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن ميندي سيعود للمشاركة مع تشيلسي، بداية من مواجهة إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


#إدوارد ميندي
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم هالاند
مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم هالاند

2020-10-10

مانشستر سيتي يترقب فرصة ضم ميسي
مانشستر سيتي يترقب فرصة ضم ميسي

2020-10-10

بوغبا يتلقى صدمة من ريال مدريد
بوغبا يتلقى صدمة من ريال مدريد

2020-10-10

الأكثر قراءة

الحرائق تمتد: إجلاء 200 عائلة بـ

الحرائق تمتد: إجلاء 200 عائلة بـ"نوف هجليل" ونتنياهو يبحث طلب مساعدات دولية 

2020-10-09
مراحل الخروج التدريجيّ من الإغلاق

مراحل الخروج التدريجيّ من الإغلاق

2020-10-09
حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

2020-10-09
ضابط كبير بـ

ضابط كبير بـ"أمان": "القضية الفلسطينية موضوعة أمامنا كقنبلة موقوتة"

2020-10-09
استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

2020-10-09