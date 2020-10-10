تشيلسي يحدد مدة غياب حارسه السنغالي

أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي تلقى نبأ سارا بعد إصابة حارس مرماه، السنغالي إدوارد ميندي.

وكان الاتحاد السنغالي، قد أعلن منذ أيام قليلة، عن تعرض ميندي لإصابة في الفخذ الأيمن، أثناء المشاركة في تدريبات أسود التيرانجا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن تشيلسي يشعر بالتفاؤل بعودة ميندي سريعًا إلى الملاعب، بعدما تبين أن الإصابة أقل خطورة من المتوقع.

وأشارت إلى أن مدة غياب ميندي، لن تزيد عن أسبوعين على الأكثر، حيث سيفقد البلوز خدمات حارسه السنغالي في مباراة ساوثهامبتون فقط بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن ميندي سيعود للمشاركة مع تشيلسي، بداية من مواجهة إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.