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كريستيانو رونالدو يفتعل أزمة مع يوفنتوس

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 10:00

كريستيانو رونالدو يفتعل أزمة مع يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قام بكسر قواعد الحجر الصحي والعزل الإجباري كأول لاعب يقوم بذلك في يوفنتوس، نهاية الأسبوع الماضي.

وخضع يوفنتوس للعزل في أحد الفنادق القريبة من مركز التدريب، بعدما ثبت إصابة شخصين من الموظفين بفيروس كورونا السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو لم يوافق على البقاء في الفندق لعدة أيام، لأن هذا سيمنعه من لعب مباراة منتخب البرتغال الودية ضد إسبانيا.

وكان رونالدو وبقية الفريق قد أجروا بالفعل اختبارين سلبيين، ولكن وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإيطالي، فقد احتاجوا إلى اختبار آخر في الأيام التالية للسماح لهم بمغادرة الفندق.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو رفع صوته أمام مديري النادي وزملائه، وقرر مغادرة غرفة تبديل ملابس ملعب أليانز ستاديوم، حيث وصل الفريق مساء الأحد لمواجهة نابولي الذي لم يحضر للمباراة.

وعاد رونالدو إلى المنزل قبل سفره إلى البرتغال للانضمام إلى منتخب بلاده في اليوم التالي.

ولم يكن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي خرق العزل، وإنما تبعه كلًا من باولو ديبالا وكوادرادو ودانييلو ورودريغو بينتانكور وميريه ديميرال، حيث انضموا لمنتخبات بلادهم، بينما عاد بوفون إلى المنزل.

وقام يوفنتوس على الفوز بإبلاغ أعضاء الهيئة الصحية المحلية، والذين سيقومون بإخطار مكتب المدعي العام بأسماء اللاعبين الذي كسروا القواعد.

واستمر باقي الفريق في الفندق حتى يوم الأربعاء وعندما انتهت مدة العزل، تم السماح للاعبين بالعودة لمنازلهم.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#كورونا
#فيروس كورونا
#حجر صحي

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