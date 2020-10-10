مانشستر سيتي يترقب فرصة ضم ميسي

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أكد قدرته المالية على التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إذا ما سنحت الفرصة لذلك في الموسم القادم.

وكان سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات ميسي (33 عاما) عندما أبلغ المهاجم إدارة فريقه برشلونة، برغبته في الرحيل في آب/أغسطس الماضي.

لكن أفضل لاعب في العالم 6 مرات قرر بعد ذلك الاستمرار في صفوف النادي الكاتالوني حتى نهاية الموسم الحالي وهو موسمه الأخير في العقد، تجنبا للدخول في معركة قانونية مع النادي الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية، وفاز معه بأكثر من 30 لقبا كبيرا.

وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي لصحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز "هو أفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب بين أبناء جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه لصفوفه".

وأوضح أن ناديه يملك القدرة المالية للإقدام على هذه الخطوة، عندما تتاح له الفرصة لذلك.

وأضاف "ربما يكون ميسي استثناءً في الاستثمارات المحتملة التي خططنا لإضافتها إلى الفريق في الموسم المقبل".

وتابع "أننا في الإدارة وضعنا الخطط الخاصة بدعم الفريق الحالي، لكن يتم مراجعتها دائمًا وفقًا للفرص المتاحة لدينا".

وواصل "علينا أن نكون مستعدين لدعم كل مركز بالفريق، لأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث".