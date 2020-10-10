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مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم هالاند

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 21:11

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للظهر بخدمات نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتبر هالاند من أولويات ريال مدريد في صيف 2021، إلى جانب الثنائي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإدوارد كامافينغا لاعب وسط رين.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل.

وأفاد التقرير، بأن هالاند له علاقات عديدة في مانشستر يونايتد وفي إنجلترا بشكل عام، خاصة أنه ولد في المملكة المتحدة، عندما كان والده آلفينغ هالاند، يقضي موسمه الأخير في ليدز قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي.

ويعتبر والد هالاند من المتحمسين لفكرة انتقال نجله إلى البريمييرليغ مستقبلًا، وعدم الاستمرار في الدوري الألماني، إذا أراد أن يصبح على قمة المهاجمين في العالم.

وأكد التقرير، أن إيرلينغ هالاند صاحب الـ20 عاما، سيكون له الكلمة الأخيرة في حسم مستقبله بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.


#مانشستر يونايتد
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد

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