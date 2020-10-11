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دي بروين يحسم موقفه من البقاء مع السيتي

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 10:33

دي بروين يحسم موقفه من البقاء مع السيتي
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، أبدى استعداده لتمديد عقده مع فريقه، لكنه أكد عدم وجود محادثات بينه وبين النادي في هذا الصدد حاليا.

ومنذ انضمامه للنادي قادما من فولفسبورغ الألماني في 2015، توج دي بروين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع سيتي، وبلقب كأس انجلترا مرة واحدة، كما حصل على عدة جوائز فردية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب البلجيكي الدولي الذي ينتهي عقده الحالي بعد عامين ونصف، يقترب من توقيع عقد جديد مع سيتي لتمديد الارتباط بين الطرفين لمدة 5 أعوام.

وقال دي بروين "أنا سعيد جدا في النادي. بوسعي القول الآن إنني لم أتحدث مع النادي، لهذا لا أعرف لماذا يقول الناس إنني وافقت بالفعل على بعض الأمور".

وأضاف دي بروين "دائما قلت للجميع إنني سعيد بالفعل في صفوف النادي وأشعر بالارتياح. ولذا فإنه إذا أراد القائمون على إدارة النادي الحديث معي فأنا مستعد لذلك".

وأردف اللاعب البلجيكي "لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء".

وتحدثت عدة تقارير عن رغبة سيتي في التعاقد مع نجم برشلونة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي وقال أحد كبار مسؤولي النادي مؤخرا، إن سيتي يملك القدرة المالية اللازمة للتعاقد مع ميسي، إذا سنحت الفرصة لذلك في العام المقبل.

وعن ذلك قال دي بروين "إذا انضم للنادي فسيكون شيئا جميلا. وإن لم ينضم فهناك ما يكفي من اللاعبين الجيدين في النادي الذين استمتع باللعب إلى جانبهم".


#مانشستر سيتي
#كيفين دي بروين

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