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ريال مدريد يعثر على خليفة راموس

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 20:38

ريال مدريد يعثر على خليفة راموس
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني استقر على خليفة مدافعه، سيرجيو راموس، الذي قد يعتزل كرة القدم خلال عامين بسبب تقدمه في العمر.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يعمل بكل جدية من أجل تجديد دماء الفريق ليصبح أكثر قوة عامًا بعد عام، ومن ضمن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قوي، مركز قلب الدفاع.

وأفاد التقرير، بأن ريال مدريد يراقب عن كثب باو توريس مدافع فياريال، الذي يشكل شراكة دفاعية مميزة مع راموس في منتخب إسبانيا.

ووضع ريال مدريد، اسم باو توريس صاحب الـ23 عامًا، على طاولة تعاقدات النادي في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير، أن فياريال قد اشترط الحصول على 50 مليون يورو من أجل بيع توريس، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويفكر الريال في دفع قيمة الشرط الجزائي وضم اللاعب الصيف المقبل، رغم أنت قيمته السوقية الحالية تبلغ 30 مليون يورو، ولكنه يتطور بسرعة كبيرة، وبالتالي سترتفع قيمته في السوق.


#ريال مدريد
#سيرجيو راموس
#باو توريس
#فياريال

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