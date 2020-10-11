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ما سبب إقامة الكلاسيكو في موعد مبكر؟

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 10:39

ما سبب إقامة الكلاسيكو في موعد مبكر؟
لاعبو برشلونة (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية، إلى سبب إقامة مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في موعد مبكر.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن من المنتظر إعلان رابطة الليغا عن الموعد النهائي للكلاسيكو خلال أيام قليلة، ضمن باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وأشارت إلى أن الموعد الأقرب للمباراة أن تقام يوم السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة الواحدة ظهرًا أو الرابعة عصرًا.

وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسبًا لجمهور الليغا في آسيا.

وقالت إنه بات معتادًا في الليغا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الدور الثاني في وقت الذروة للجمهور الإسباني (ليلًا).

وأضافت أن كلاسيكو الدور الأول بالموسم الماضي كان مقررًا إقامته في "كامب نو" يوم السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة الواحدة ظهرًا، قبل أن يؤجل إلى كانون الأول/ديسمبر، بسبب المظاهرات في كاتالونيا.


#ريال مدريد
#برشلونة
#كلاسيكو
#الليغا
#الدوري الإسباني

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