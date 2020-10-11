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ميسي يسعى لإنهاء عقدة له مع منتخب بلاده

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 15:17

ميسي يسعى لإنهاء عقدة له مع منتخب بلاده
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى لإنهاء عقدة دولية له مع منتخب بلاده، عندما يواجه نظيره منتخب بوليفيا.

وكان ميسي قاد الأرجنتين منذ أيام للفوز على الإكوادور بفضل تسجيل ركلة جزاء، خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي يبحث عن إنهاء عقدته أمام منتخب بوليفيا، عندما يواجهه، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وسبق أن لعب ميسي مرتين ضد بوليفيا رفقة راقصي التانغو، لكنه لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف.

وأشارت إلى أن المباراة الأولى للبرغوث أمام بوليفيا تعود إلى 11 عامًا، عندما خسرت الأرجنتين بنتيجة 1-6، وكان دييغو أرماندو مارادونا من يقود راقصي التانغو فنيًا في ذلك الوقت.

أما المواجهة الثانية لميسي ضد بوليفيا فكانت في 2013، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاء هدف زملاء البرغوث الوحيد عن طريق إيفر بانيغا.


#ليونيل ميسي
#منتخب الأرجنتين
#منتخب بوليفيا

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