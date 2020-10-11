نادال يتغلب على ديوكوفيتش ويتوّج برولان غاروس

حصد الإسباني، رافاييل نادال، بلقب رولان غاروس بعد فوزه على المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-0 و6-2 و7-5، في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وتمكن نادال من معادلة الرقم القياسي للنجم السويسري، روجر فيدرر، كأكثر من توّج بألقاب الغراند سلام بـ20 لقبا، كما عزز رقمه القياسي كأكثر من توّج بلقب رولان غاروس محرزا لقبه الثالث عشر.

وبدأ نادال المباراة بقوة، حيث كسر إرسال ديوكوفيتش من الشوط الأول، وعلى الرغم من تقدم الصربي (40-15)، إلا أنه أكثر من الكرات الساقطة في الوقت الذي اعتمد فيه الإسباني على الأسلوب الهجومي منذ البداية ليقتنص الشوط.

وبصعوبة نجح نادال في تعزيز الكسر في الشوط الثاني، قبل أن يكسر إرسال ديوكوفيتش للمرة الثانية في الشوط الثالث، بفضل ضرباته القوية من آخر الملعب ليتقدم سريعًا (3-0).

ورفع ديوكوفيتش من مستواه في الشوط التالي، وبدأ يقدم ضربات هجومية وتحصل على 3 نقاط للكسر، إلا أن الإسباني أنقذ جميع الفرص وتقدم (4-0).

وفي الشوط الخامس، بدا أن ديوكوفيتش دخل في أجواء المباراة بالتقدم (40-0)، إلا أن نادال نجح في النهاية في الكسر للمرة الثالثة والتقدم (5-0) بصورة غير متوقعة، ليحسم بعدها المجموعة (6-0) في غضون 45 دقيقة.

وعانى ديوكوفيتش في الشوط الأول في المجموعة الثانية، حيث تعرض لنقطتين للكسر، قبل أن ينجح أخيرًا في الفوز بالشوط الأول له في المباراة والتقدم (1-0).

وتواصلت معاناة ديوكوفيتش على شوط الإرسال، علاوة على عدم إيجاد الحلول أمام المستوى العالي لنادال، ليخسر شوط إرساله ويتقدم الإسباني في المجموعة (2-1).

وحافظ نادال على مستواه العالي دفاعيًا وهجوميًا، مرتكبًا 3 أخطاء فقط منذ بداية المباراة واضعًا ضغطًا كبيرًا على الصربي، ليتحصل على كسر إرسال ثاني ويتقدم (4-1)، لينهي بعدها المجموعة الثانية لصالحه (6-2) ويتقدم بمجموعتين دون رد.

وارتفع مستوى ديوكوفيتش بعض الشيء في المجموعة الثالثة، ومع ذلك واصل نادال الضغط وتحصل على نقاط للكسر، إلا أن الصربي أظهر صلابة دفاعية أكبر وتقدم (2-1).

وظهر الإحباط بصورة واضحة على ديوكوفيتش في الشوط الخامس، فكلما سدد بقوة وفي زاوية صعبة كان الرد متواجدًا من نادال بصورة أفضل، ليحقق الإسباني الكسر ويتقدم (3-2) ويقترب أكثر وأكثر من اللقب.

ورفض ديوكوفيتش الاستسلام، وتحصل على نقطة للكسر في الشوط التالي مباشرة، وحاول الإنهاء بكرة ساقطة إلا أن الإسباني في لمحة من التألق أنقذ النقطة، وتحصل الصربي على فرصة أخرى ونجح في ترجمتها ليكسر إرسال نادال للمرة الأولى ليصرخ بعد معادلة النتيجة (3-3).

اكتسب ديوكوفيتش بعدها الكثير من الثقة في التبادلات، وبدأ ينافس بصورة أفضل، وحافظ كل لاعب بعدها على شوط الإرسال ليتعادلا (4-4).

وتحصل نادال في الشوط التاسع على فرصة لكسر الإرسال، إلا أن الصربي أنقذها بضربة قاضية ليتقدم (5-4).

وفي الشوط الحادي عشر تحصل نادال على نقطة لكسر الإرسال، وارتكب ديوكوفيتش خطأ مزدوج ليمنح الإسباني فرصة الإرسال من أجل البطولة.

وبالفعل نجح نادال في الحفاظ على شوط الإرسال، وأنهى المباراة لصالحه ليتوج بلقب رولان جاروس للمرة الـ13 في تاريخه.