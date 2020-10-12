ميلان يتلقى نبأ سارا قبل ديربي الغضب

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب آيه سي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، تلقى نبأ سارا قبل مباراة الديربي المرتقبة أمام إنتر ميلان، في ديربي الغضب.

ويلتقي إنتر بميلان، السبت المقبل، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن ميلان استعاد خدمات أليسيو رومانيولي قائد ميلان، بعدما غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض أليسيو رومانيولي للإصابة في ربلة الساق في 21 تموز/يوليو الماضي، خلال مباراة ميلان أمام ساسولو في الموسم الماضي.

وأضافت أن عودة رومانيولي بمثابة الخبر السار لمدربه بيولي، في ظل الإصابات المتكررة في دفاع الروسونيري، مع استمرار مرحلة تعافي موساكيو، وإصابة الثنائي دوراتي وجابيا بفيروس كورونا.