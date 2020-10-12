نجم بايرن ميونخ يعلق على مستقبله

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بايرن ميونخ الألماني، جيروم بواتينغ، علق على مستقبله مع فريقه خلال السنوات القليلة المقبلة في عالم كرة القدم.

ويرتبط بواتينغ بعقد مع الفريق البافاري ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2021، ما يعني قدرته على التوقيع لأي نادٍ مجانًا مع بداية العام المقبل.

وبسؤاله عن مدى إمكانية تجديد عقده مع البايرن خلال الفترة المقبلة، أجاب بواتينغ لصحيفة "كيكر": "يمكنني تصور ذلك، فأطفالي يشعرون بالراحة هنا، ومن الممتع بالنسبة لي الاستمرار مع الفريق تحت قيادة هانز فليك".

ومنذ تولي المدرب الألماني المهمة خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش مع نهاية العام الماضي، عاد بواتينغ للمشاركة بانتظام مع الفريق البافاري، لا سيما بعد ابتعاد نيكلاس سولي عن الملاعب؛ بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة.

وعن ذلك، قال النجم المتوج بلقب كأس العالم 2014: "في النهاية، ما زلت سعيدًا مع بايرن، وأستمتع بكرة القدم مجددًا".

وحال عدم تجديد تعاقده مع ناديه، أبدى بواتينغ استعداده لخوض تجربة خارج ألمانيا "أتطلع للتعرف على ثقافة أخرى، فأنا أحب تعلم الأشياء الجديدة دون البقاء دائمًا في مكان واحد، سواء كانت الوجهة أميركا، آسيا أو أي بلد أوروبي، سنرى لاحقًا".