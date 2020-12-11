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علاقة كونتي وإنتر ميلان على المحك

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 14:34

علاقة كونتي وإنتر ميلان على المحك
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، في طريقه للرحيل عن تدريب الفريق بعدما ودّع دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الأخير في مجموعته، ليفشل أيضًا في الانتقال إلى الدوري الأوروبي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن علاقة كونتي مع إنتر ميلان انهارت، كما أن الإدارة لم تعد تعتبره قائد مشروع النادي في السنوات المقبلة.

وأشار أن كونتي بات يتعرض لانتقادات قوية من جانب جماهير إنتر ميلان، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه حتى في حال حصد لقب الدوري الإيطالي، لا وجود لضمان استمرار كونتي مع إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وقال الموقع الإيطالي إن كونتي وإنتر سيظلان معًا حتى حزيران/ يونيو المقبل، قبل دراسة الوضع، لكن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#دوري أبطال أوروبا
#الدوري الإيطالي

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