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"فيفا" يعلن الثلاثي المرشح للقب أفضل لاعب

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 19:56

"فيفا" يعلن الثلاثي المرشح للقب أفضل لاعب
كريستيانو وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الأسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وبحسب الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر تويتر، فقد شهدت القائمة تواجد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

وقاد رونالدو، يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، وحصوله على المركز الثاني في قائمة الهدافين.

أما ميسي، فحصل على جائزة البيتشيتشي كهداف لليغا للموسم الرابع على التوالي، بينما حل برشلونة في المركز الثاني.

في حين قاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ، للفوز بالثلاثية التاريخية، إلى جانب كأسي السوبر الأوروبي والألماني، والحصول على جائزة هداف البوندسليغا ودوري الأبطال.

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"فيفا" يعلن الثلاثي المرشح للقب أفضل لاعب

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