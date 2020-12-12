ماذا قال زيدان عن مواجهة أتلتيكو؟

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن مباراة الديربي أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد المقررة اليوم، السبت، بمثابة نهائي.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة "الشيء الجيد هي المباراة الأخيرة التي لعبناها والتي سمحت لنا بالاستعداد لمواجهة اليوم".

وأضاف "المباراة ضد أتلتيكو مدريد نهائي كالعادة، فكل مباراة لنا بمثابة نهائي، وستكون فرصة جيدة لإظهار من نحن. بالطبع أتلتيكو هو المرشح الرئيسي للقب الليغا وهم يُظهرون ذلك".

وتابع "كل مدرب وله أفكاره، ولا أستطيع أن أتقمص دورا ليس لي، وحين أنهيت دورة التدريب الخاصة بي، أخبروني أنه يجب علي أن أبقى كما أنا".

وأوضح "كل مدرب له إيجابياته وسلبياته، وسيميوني مدرب رائع".

وأردف قائلا "هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم الصعود والتواجد هنا كما حدث دائما. اللاعبون يجب أن يكونوا مستعدين دائما".

واستطرد "ما نريده هو الانتصار في كل مباراة، فنحن أبطال الليغا الموسم الماضي، ونريد الدفاع عن لقبنا حتى النهاية".

وأوضح "لم أفقد الثقة في مارسيلو وإيسكو، وسأستمر في الاعتماد عليهما رغم أنهم لم يلعبوا كثيرا مؤخرا، ويتدربون بشكل جيد".

واستكمل "علينا مواجهة ما يقوم به المنافس جيدا، وأتلتيكو مدريد دائما ينافس في الملعب بقوة، وماركوس يورينتي لم يفاجئني فهو لاعب ذو مستوى عال، وأنا سعيد من أجله".

وزاد بالقول "فيدي فالفيردي وكارفاخال سيكونان مع الفريق، لقد تدربا بشكل جيد، وهي مباراة للاستمتاع وتقديم كل شيء وعدم التفكير في النتيجة".

وواصل "لكل مباراة قصة مختلفة، وغدا قد أجري 5 تغييرات وربما لا أفعل، يعتمد ذلك على أشياء كثيرة".

وأتم "لقد قمنا بعمل جيد في آخر مباراتين، ومباراة أتلتيكو مدريد نريد التأكيد فيها على ما أظهرناه".