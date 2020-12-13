بوغبا يثير الجدل مجددا حول مستقبله

أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، أنه ملتزم بشكل تام مع فريقه رغم تعليقات وكيل أعماله بأنه غير سعيد في "أولد ترافورد".

وشارك بوغبا في 90 دقيقة كاملة في تعادل يونايتد دون أهداف مع مانشستر سيتي في قمة المدينة في أولد ترافورد مساء يوم السبت، قبل أن يصدر بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مينو رايولا وكيل اللاعب قال يوم الثلاثاء الماضي إن بوغبا غير سعيد في النادي ويجب الموافقة على بيعه في نهاية الموسم.

لكن رغم عدم الإشارة بوضوح إلى هذه التعليقات، قال بوغبا إنه يبذل قصارى جهده مع يونايتد.

وكتب بوغبا على "إنستغرام" عقب المباراة "لقد قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين. الثرثرة ليست مهمة".

وأضاف "المستقبل لا يزال بعيدا واليوم هو ما يهم وأنا أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000 بالمئة".

وتابع "دائما ما نكون أقوياء معا.. كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي وهذا لن يتغير أبدا. عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث".

وسبق أن وجه رايولا، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، انتقادات عديدة لمانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية نقلت عن رايولا قوله يوم الثلاثاء الماضي "من الأفضل الحديث بصراحة والنظر إلى الأمام وعدم البحث عن شخص نلومه. بول غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالأسلوب المنتظر منه".

وأضاف "أنه يحتاج إلى تغيير الفريق وتغيير الأجواء. أعتقد أفضل حل للجانبين هو بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ويرتبط بوغبا بعقد مع يونايتد حتى حزيران/ يونيو 2022.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي إلى يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (117.68 مليون دولار) في 2016 وشارك في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم لكنه لم يقدم المستوى المنتظر بعد.