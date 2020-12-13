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غوارديولا: نقطة جيدة أمام فريق قوي

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 09:23

غوارديولا: نقطة جيدة أمام فريق قوي
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

عقب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على التعادل في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي بي سي": "بدأوا الشوط الثاني بصورة جيدة، بعدما أنهينا نحن الشوط الأول جيدًا، خلقنا 3 أو 4 فرص صريحة، ولا تتوقع أن تخلق الكثير من الفرص أمام فريق مثل اليونايتد، وهي نقطة جيدة في نهاية المطاف، ستكون نقطة جيدة في المستقبل".

وأضاف "اليونايتد فريق قوي دائمًا، وهذا هو الأولد ترافورد، وتسببت تفاصيل صغيرة في خروجهم من دوري الأبطال، يسجلون عندما يمكنهم الركض، ولكننا سيطرنا عليهم بصورة جيدة".

وتابع "هذا ليس ديربي، الأمر سيكون مختلف بتواجد الجماهير، ولكن الفيروس لا يزال متواجدًا، وعلينا التعامل بحذر".

وفي تصريحاته لسكاي سبورتس، قال "خلقنا فرصا كافية، لكن بالطريقة التي تغلبوا علينا بها الموسم الماضي، وكيفية تغلبهم على وست هام بعد تأخرهم بهدف، يظهر ذلك جودة اليونايتد".

وواصل "الأمر الأهم أن شباكنا لم تستقبل أهدافًا، كانت لدينا فرص كافية للفوز، ولكن المباراة كانت متقاربة".

وعن إمكانية مشاركة سيرجيو أغويرو في المباراة المقبلة "عانى من مشكلة في المعدة، ونتعامل مع الوضع خطوة بخطوة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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