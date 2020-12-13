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ليفربول مهدد بفقدان نجمه لمدة شهرين

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 14:25

ليفربول مهدد بفقدان نجمه لمدة شهرين
النجم البرتغالي دييغو جوتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي مهدد بفقدان لاعبه، دييغو جوتا، لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن إصابة جوتا في الركبة ستبعده عن المباريات حتى منتصف شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي سيغيب بذلك عن 13 مباراة لليفربول، أبرزها ضد توتنهام هوتسبير ومواجهة قطبي مدينة مانشستر.

يذكر أن المؤكد حتى الآن غياب جوتا عن مباراة فولهام، اليوم، في الجولة 12 من البريمييرليغ، لكن النادي الإنجليزي لم يصدر أي بيان طبي بشأن طبيعة إصابة اللاعب أو مدة غيابه عن المباريات.

وكان جوتا انتقل من وولفرهامبتون إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير 44 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليفربول
#دييغو جوتا

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