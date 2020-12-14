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التشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 22:11

التشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم
مارادونا (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تشكيلة اللاعبين الأفضل في تاريخ كرة القدم، والتي ساهم في اختيارها 14 صحفيا من حول العالم.

وجاءت اختيارات خط الوسط، تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، ولوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونخ السابق، والأسطورة الراحل دييغو مارادونا، والأسطورة البرازيلي بيليه.

وسيتم الإعلان عن باقي الترشيحات خلال الساعات المقبلة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: ياشين

خط الدفاع: مالديني، بيكنباور وكافو

خط الوسط: بيليه، تشافي، لوثار ماتيوس ومارادونا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رونالدو نازاريو وميسي

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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