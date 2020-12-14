بعد إصابته: تحديد مدة غياب نيمار

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أصيب بالتواء في الكاحل والتي أسفرت عن نهاية مشواره في العام الجاري.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نيمار لن يشارك مجددا في المباريات العام الجاري 2020، وسوف يبتعد عن الملاعب 3 أسابيع.

وأضافت أنه من المنتظر أن يعود اللاعب البرازيلي في مباراة أولمبيك مارسيليا، المقررة يوم 13 كانون الثاني/ يناير المقبل في كأس السوبر الفرنسي.

ولفتت إلى أن نيمار سيكون جاهزا بالتأكيد لرحلة مواجهة فريقه القديم برشلونة منتصف شباط/ فبراير المقبل في دوري أبطال أوروبا، ما لم تحدث تطورات سيئة في الفترة القادمة.

وأصيب نيمار خلال مباراة أولمبيك ليون أمس الأحد، في الدوري الفرنسي، وأكد النادي الباريسي في بيان رسمي، أن الإصابة ليست خطيرة، وبصدد إصدار بيان آخر، بعد فحوصات جديدة للاعب خلال 48 ساعة.