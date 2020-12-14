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مدرب برشلونة: يمكننا الفوز بلقب الليغا

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 09:18

مدرب برشلونة: يمكننا الفوز بلقب الليغا
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، سعادته بعد الفوز على ليفانتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الليغا.

وذكر كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل، وكان من الصعب علينا التوغل، وكان فوزًا مستحقًا بعد عمل جيد، والخصم ضغط كثيرًا، وأتيحت لهم الفرص في الشوط الأول".

وأضاف "اللعب بـ3 مدافعين؟ إذا لم يتبق سوى القليل من المباراة حتى تنتهي، وكان الخصم يضع المزيد من الأشخاص في الهجوم يجب علينا الدفاع عن النتيجة، وكان من المهم الفوز بهذه المباراة، حتى نحظى بالثقة لمباراة الأربعاء".

وتابع "ميسي؟ يجب أن نعترف أن الخصوم لا يقدمون له التسهيلات، فهم يراقبونه كثيرًا، لكنه أثبت أنه حاسم".

وعن ريكي بويج، علق "لقد كان يستعد للمشاركة أثناء التعادل السلبي، لكن بعدما سجلنا الهدف، كان التخطيط مختلف لذلك لم يُشارك".

ونوه "بالتأكيد يمكننا الفوز بلقب الليغا، إذا تحسنا وحصلنا على مزيد من الثقة وتطوير الفعالية، فسيكون لدينا خيارات، وما زال هناك العديد من المباريات متبقية".

وأوضح "خطتنا كانت اللعب ببوسكيتس كمحور ارتكاز متقدما على لاعبي قلب الدفاع، مع وجود كوتينيو ودي يونغ كثنائي وسط متقدم لأعلى قليلا، وفي بعض الأوقات قمنا بعمل جيد، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل، خاصة تحت الضغط".

وواصل "غياب النجاح أمام المرمى؟ إنها مسألة ثقة، فإذا دخلت الكرة الشباك كمهاجم سيكون لديك ثقة أكبر في المباراة القادمة، ونأمل أن نظهر يوم الأربعاء أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل".

وزاد "لقد سارت الأمور بشكل جيد مع بيدري مثل ترينكاو، وهذا دائمًا ما نتوقعه من التغييرات، وفعلوا ما توجب عليهم فعله وساهموا بما نحتاجه".

وأكمل "من المهم دائمًا الفوز، وفي الليغا نحتاج للانتصارات لتقليص الفارق، وعلى الرغم من أنها كانت مباراة صعبة، لدينا شعور بأننا عملنا من أجل هذا الفوز".

وأتم "نحن على الطريق الصحيح؟ هناك أشياء نقوم بتحسينها، ونصنع العديد من الفرص، ونعلم أنه يمكن أن نكون أكثر فعالية، ونأمل في المباراة التالية أن نسجل في وقت مُبكر، والفوز هو أفضل حل لكسب الثقة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#برشلونة
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#ليفانتي
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#الليغا

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