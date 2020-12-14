مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال: ميسي ونيمار وجها لوجه

سحبت بعد ظهر اليوم، الإثنين، قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، إذ أسفرت عن مواجهتين ناريتين فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعا ما.

وأسفرت القرعة عن مباراة نارية بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما أوقعت تشيلسي الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.

وفي بقية المباريات يصطدم ليفربول بلايبزيج، ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

وستقام مباريات ذهاب ثمن النهائي على مدار 4 أيام متفرقة وهي 16 و17 و23 و24 شباط/ فبراير 2021.

أما مباريات الإياب ستجرى أيام 9 و10 و16 و17 آذار/ مارس 2021.

وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس/ آذار 2021.