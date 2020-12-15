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برشلونة يراهن على رغبة ديباي

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 14:46

برشلونة يراهن على رغبة ديباي
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى إصراره للتعاقد مع نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحاول برشلونة التعاقد مع ديباي في الصيف، لكنه فشل في حسم الصفقة لأسباب اقتصادية، بينما اقتحم سان جيرمان السباق مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة على دراية بمفاوضات باريس سان جيرمان مع وكلاء ديباي قبل وبعد إصابة نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان.

وأشارت إلى أن برشلونة يحافظ أيضًا على اتصالات أسبوعية مع ممثلي ديباي، من أجل إبرام الصفقة في كانون الثاني/ يناير المقبل، بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأوضحت أن برشلونة يراهن على رغبة ديباي أيضًا الذي يحلم باللعب مع البارسا، ومقتنع أن الخطوة المقبلة في مسيرته ستكون في "كامب نو".

يذكر أن عقد ديباي مع ليون ينتهي في الصيف المقبل، لذا يحق للاعب التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في كانون الثاني/ يناير المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ممفيس ديباي
#باريس سان جيرمان

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