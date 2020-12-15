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ما حقيقة تفاوض ميسي مع باريس سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 14:57

ما حقيقة تفاوض ميسي مع باريس سان جيرمان؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن والد نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، خورخي ميسي، رد على الأنباء المتداولة حول احتمال رحيل نجله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر والد ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أتواجد في الأرجنتين منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تلك الأنباء كاذبة".

وجاء ذلك ردا على بعض التقارير التي أكدت أن خورخي تقابل مع مسؤول بارز في نادي باريس سان جيرمان داخل القنصلية القطرية في كاتالونيا، خاصة وأن النادي الفرنسي مملوك لدولة قطر ويرأسه، ناصر الخليفي منذ عام 2011.

وكان ميسي قد أثار الكثير من الجدل حول مستقبله في برشلونة، بعدما طلب الرحيل من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم تبدأ المفاوضات مع إدارة البارسا حتى الآن في انتظار انتهاء الانتخابات المقبلة في النادي الكاتالوني والتي ستقام يوم 24 كانون الثاني/ يناير.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني أن يرحل من بعده بشكل مجاني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#برشلونة
#ناصر الخليفي

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