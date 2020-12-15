ميلان يفقد لاعبه الجزائري لمدة 10 أيام

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب آيه سي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، سيغيب عن فريقه في الفترة القادمة بسبب الإصابة التي ألمت به.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه "من المتوقع أن تمتد فترة غياب بن ناصر لمدة 10 أيام على الأقل؛ بسبب معاناته من مشاكل على مستوى الفخذ الأيمن".

بذلك، يغيب بن ناصر على الأقل، عن مباريات جنوى وساسولو ولاتسيو، على أن تكون عودته مرتقبة أمام بينفينتو، في الأسبوع الـ15 من الدوري الإيطالي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، قد غادر أرضية الملعب في الدقيقة 75 بعد معاناته من آلام على مستوى الفخذ، في مباراة فريقه أمام بارما، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الكالتشيو.