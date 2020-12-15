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هالاند: أتعلم من هذا النجم!

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 09:16

هالاند: أتعلم من هذا النجم!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، سعادته بحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2020، من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وذكر هالاند الذي شارك عبر الفيديو في الحفل "أنا فخور جدا، وهذه الجائزة دافع لي للقيام بعمل أفضل وتحقيق الأهداف التالية".

وعن العلاقة مع مينو رايولا، علق "هو أفضل وكيل في العالم، لقد ساعدني كثيرا حتى الآن، وأريد أن أستمر في التطور في مسيرتي بجانبه".

وحول ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، قال "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأراقبه وأتعلم منه، ولا أعرف ما إذا كنت سأسميها منافسة بيننا، لكنني بالتأكيد أريد الفوز وأقوم بعمل جيد".

وبسؤاله عن قربه من الانضمام ليوفنتوس في الماضي، وإمكانية حدوث ذلك في المستقبل، أجاب "قيل إنني كنت قريبا من يوفنتوس، لكنني لم أصرح بذلك مطلقا".

وبيّن "كنت في دورتموند لعام فقط، وأنا بخير وسعيد معهم".

وأتم "أنا بالفعل أفضل ومتأكد من أنني سأكون للملعب قريبا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بوروسيا دورتموند
#إيرلينغ هالاند
#روبرت ليفاندوفسكي

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