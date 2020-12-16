بايرن ميونخ يضع خطة في الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني وضعت خطة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير القادم.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن العملاق البافاري لن يقوم بأي تحركات في الميركاتو الشتوي هذا الموسم.

وأفادت بأن مسؤولي النادي يرون أن القائمة الحالية ليست بحاجة لمزيد من التعزيزات، لا سيما في ظل امتلاك الفريق مجموعة من المواهب الشابة.

وقرر بايرن التعويل على المواهب الصاعدة أمثال الإنجليزي جمال موسيالا، البالغ 17 عامًا، وذلك بعدما بدأ في المشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم.

كما من المتوقع أن يحصل الثنائي جوشوا زيركزي وكريس ريتشاردز، على فرصة اللعب بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ويملك بايرن أيضًا العديد من اللاعبين المميزين ممن لا يشاركون بصفة أساسية، أمثال إيريك تشوبو موتينغ، بونا سار، مارك روكا، تياغو دانتاس وتانجي نيانزو.