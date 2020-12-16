مدرب اليونايتد يطالب بالتخلي عن بوغبا

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، أبدى غضبه من تصريحات وكيل نجم الفريق بول بوغبا، مينو رايولا، بأن اللاعب قد يغادر "أولد ترافورد" في الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن غضب سولسكاير سببه توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الأخير ليودع يونايتد البطولة، ما وضع المدرب تحت ضغط أكبر.

وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال إن من المرجح رحيل اللاعب في الصيف.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد غير موقفه تمامًا، ويسعى الآن لبيع بوغبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت أن سولسكاير، غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف، وطالب إدارة ناديه باغتنام أي فرصة للتخلص من الدولي الفرنسي، في كانون الثاني/ يناير.