ماذا طلب نجوم ريال مدريد من زيدان؟

ذكرت تقارير صحفية أن عددا من نجوم ريال مدريد طلبوا من مدرب الفريق، زين الدين زيدان، التقليل من سياسة التناوب في المباريات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن سيرجيو راموس وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش ورافاييل فاران، لاعبي ريال مدريد، تحدثوا مع زيدان، وطلبوا عدم إجراء الكثير من المداورة في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان زيدان قلل مؤخرًا من تطبيق سياسة التناوب في ريال مدريد، مما ساعد على تحسن نتائج الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل الميرنغي، المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

كما صعد ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا لمجموعته، على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ.