برشلونة يتعادل أمام فالنسيا

تعادل برشلونة في مباراته البيتية أمام نظيره فالنسيا بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي ورونالد أراخو، وفي المقابل سجل هدفي فالنسيا كل من اللاعبين مختار دياخابي وماكسيميليانو غوميز.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فالنسيا 15 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بهدوء من كلا الطرفين دون أي خطورة تُذكر، حتى جاءت أولى المحاولات من أنطوان غريزمان في الدقيقة 20، حيث حاول التسديد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت أعلى مرمى فالنسيا.

وجاء الرد سريعًا من جويديس لاعب فالنسيا الذي سدد بنفس سيناريو غريزمان، من خارج المنطقة ومرت الكرة بعيدًا عن مرمى تير شتيغن في الدقيقة 21.

وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية من كارلوس سولير لاعب فالنسيا وحولها إلى ركنية في الدقيقة 28.

ونفذ سولير الركنية، حيث أرسل عرضية مُتقنة داخل منطقة الجزاء، إلى زميله مختار دياخابي الذي سدد رأسية قوية أسفل يسار الحارس تير شتيغن، ليمنح الخفافيش التقدم في النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 29.

وتعرض موسى لاعب فالنسيا للإصابة في الدقيقة 42، وقرر خافي جارسيا مدرب الفريق سحبه والدفع بأليكس بلانكو بدلا منه.

وكاد ماكسي غوميز أن يُسجل الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 45، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية قوية على يسار تير شتيغن حارس برشلونة، الذي تألق في التصدي لها.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جايا قائد فالنسيا، إثر التحامه ضد غريزمان في منطقة الجزاء، واحتسب ركلة جزاء، قبل الرجوع إلى تقنية الفيديو ليتراجع عن الطرد ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

وانبرى ميسي لتنفيذ ركلة الجزاء، والتي تصدى لها الحارس دومينيك، قبل أن ترتد الكرة لألبا الذي أرسلها عرضية لميسي والذي بدوره أسكن الكرة برأسه في الشباك الخالية بالدقيقة (45+4).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الدفع بفرينكي دي يونغ بدلا من سيرجيو بوسكيتس.

ونجح رونالد أراوخو مدافع برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، حيث استغل غياب الرقابة وسدد كرة قوية من الوضع طائرًا، ذهبت أسفل يسار الحارس دومينيك.

وتألق دومينيك حارس مرمى فالنسيا في التصدي لتسديدة رأسية من مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة في الدقيقة 55.

وسجل ماكسي غوميز هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 69، حيث تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من جايا ونجح في الهروب من رقابة مينغويزا ليقتنص الهدف الثاني للخفافيش.

وسدد مينغويزا مدافع برشلونة كرة قوية، نجح دومينيك حارس فالنسيا في التصدي لها ببراعة في الدقيقة 71.

وأضاع فيليب كوتينيو فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع، وأرسل تصويبة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس دومينيك في الدقيقة 78.

وحاول كومان تنشيط الخط الهجومي لبرشلونة وأشرك ترينكاو بدلا من غريزمان، ثم دفع بالمدافع لينغليت بدلا من كوتينيو.

وسدد ميسي كرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 84، لكن حارس فالنسيا دومينيك تصدى لها بسهولة.

واستمرت محاولات برشلونة حتى الدقائق الأخيرة من أجل خطف هدف الانتصار، لكن لاعبي فالنسيا نجحوا في الحفاظ على توازنهم والخروج بنقطة من معقل البلوغرانا "كامب نو".